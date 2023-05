Nowy mammograf na Pomorzanach

Nowy mammograf działa w Pracowni Mammografii szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie. Pozwala na wykonywanie badań 3D umożliwiających dokładną diagnostykę, zapewnia pacjentce komfort i wpływa na zmniejszenie stresu. Został zaprojektowany przez kobietę dla kobiet.

Zakończył się trwający kilka miesięcy remont Pracowni Mammografii szpitala na Pomorzanach. Pacjentki przyjmowane są tu teraz w odświeżonych, przyjaznych pomieszczeniach, a do tego badane najnowszej generacji aparatem do wykonywania mammografii (Senographe Pristina 3D).

Badanie mammograficzne jest zwykle niebolesne, nie wymaga znieczulenia, ale u niektórych pacjentek powoduje dyskomfort. Kobieta musi wytrzymać czas badania w pozycji, która czasem jest dla niej niewygodna, bywa, że - by badanie było wykonane prawidłowo - pierś musi być dociśnięta do aparatu. To (i sam fakt zgłoszenia się na badania diagnostyczne w kierunku wykrycia nowotworu piersi) powoduje, że pacjentki odczuwają stres. Niekiedy właśnie z tych powodów nie zgłaszają się na badania, które przecież mogą ratować zdrowie i życie.

- Tymczasem nowy mammograf na

...