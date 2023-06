Niskie bezrobocie, niewysokie pensje

Bezrobocie na poziomie 6,5 procent prognozuje w maju - ze wstępnych danych z powiatowych pośredniaków - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. To oznacza, że w Zachodniopomorskiem bez pracy jest niespełna 40 tysięcy osób, a z rejestru urzędów pracy w regionie ubyły, w stosunku do kwietnia 2023, 1122 osoby. Ale na rynku pracy nie jest już tak dobrze jak w minionym roku - przedsiębiorcy czują spowolnienie gospodarcze: - Spadł popyt na pracę w transporcie i logistyce, duże firmy przemysłowe mają mniej zleceń, również budownictwo trwa w zastoju. Niebawem możliwe jest, że zahamowany będzie nabór w sektorze IT - ocenia Północna Izba Gospodarcza.

W całej Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt proc. mniej niż w kwietniu - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju br. zanotowano w Wielkopolsce - w tym regionie tylko 3 procent ludności szuka etatu. Natomiast Eurostat podsumował, że mamy najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej.

Jednak optymistycznie wyglądające liczby nie przekładają się na

...