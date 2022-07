Nieletni z groźnymi promilami

Piotr

2022-07-01 08:39:07

Pijani rodzice to w przyszłości pijane dzieci nastolatki. Czego nauczono nastolatka w domu, to będzie robił w życiu. Piwo i kiełbasa lub alkohol i mięso to model życia wielu rodzin polskich katolików. Dostaną rozgrzeszenie od księdza za wszystko od picia alkoholu po kradzież cudzych rzeczy aż do oszustw na wnuczka i na brata. Zgodnie z powiedzeniem róbta, co chceta, a my was wyspowiadamy i rozgrzeszymy.