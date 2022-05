Alkohol znów będzie legalny na szczecińskich bulwarach [SONDA]

Melania

2022-05-10 10:33:14

Jak można kształtować kulturę picia młodych ludzi skoro pozwala się im to robić byle jak a przecież w Europie jest duża tradycja kulturalnego spożywania alkoholu, czy to piwa czy to wina. Dlaczego idąc do Europy zamykamy młodzieży przykład na kulturę picia alkoholu?