Nie tylko zielone przystanki – w katalogu dla Szczecina

Mają szansę ubarwić miejski pejzaż. Na dobre - zielenią. Oczywiście, o ile na stałe zostaną wprowadzone do katalogu mebli miejskich. Chcą tego zarówno społecznicy, jak i miejscy radni. Decyzja jest w gestii prezydenta Szczecina.

Wprowadzony zarządzeniem prezydenta tzw. katalog mebli miejskich dotychczas nie był zmieniany. Choć obowiązuje od 2017 r. Zachowawcza i nieco już skostniała forma, oparta o ówczesną ofertę sprzedaży firm zajmujących się małą architekturą, powoli przestaje przestawać do realiów współczesnych miast. Nie odpowiada przede wszystkim na zmiany klimatu, do których Szczecin w szczególny sposób powinien czuć się zobowiązany. Wszak promocję marketingową oparł na idei „pływającego ogrodu".

- Wierzyć się nie chce, ale w katalogu mebli miejskich Szczecina do tej pory dominuje beton i stal, z niewielkimi dodatkami drewna na siedziskach niektórych, wybranych ławek. Nie ma żadnych naprawdę zielonych elementów. Mamy szansę to zmienić. Wreszcie do katalogu mebli miejskich wprowadzić coś naprawdę zielonego. Na początek będą to przystanki. Oby na dobre wpisały się w miejski

...