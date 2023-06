Nie mogą już tego wytrzymać. Mieszkańcy mają dość smrodu

Od kilku lat wielu mieszkańców Barlinka skarży się na fetor, jaki dociera do ich mieszkań. Jako winnego takiego stanu rzeczy wskazują odlewnię żeliwa, firmę HaCon, stąd skargi na jej działalność do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i marszałka województwa zachodniopomorskiego, który m.in. wydaje pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych.

Barlineccy radni powołali do życia komisję do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek. Jej ustalenia były druzgocące zarówno dla samego zakładu, jak i władz gminy i wymienionych wyżej instytucji. Mimo te fetor, w momencie kiedy wiatr wieje od strony firmy HaCon w kierunku miasta, dalej jest odczuwalny. Według wielu mieszkańców, jest on trujący, mający ogromny wpływ na zdrowie osób, które skazane są na jego działanie. Pewnie dlatego niedawno około 300 osób postanowiło zablokować rondo Bankowe w centrum miasta, aby zwrócić uwagę na problem, który nadal istnieje. Protest pod hasłami: „Wadliwe prawo zagazowuje Barlinek", „Mamy prawo do czystego powietrza" czy „Czyste powietrze nad

...