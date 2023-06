Wieża w Barlinku wzbudza wiele kontrowersji

Na barlineckiej Plaży Miejskiej budowana jest wieża widokowa. Jeszcze nie została oddana do użytku, a już wzbudza wiele kontrowersji.

Wieża budowana jest na wysuniętej w stronę jeziora części pomostu okalającego kąpielisko. Kilkanaście lat temu w tym miejscu istniała skocznia do wody, teraz z wieży skakanie będzie zabronione. Ma ona służyć do obserwowania Jeziora Barlineckiego i tego, co na nim się znajduje.

Cała inwestycja ma kosztować około 176 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 94 tys. Wieża, mimo że jeszcze nie została oddana do użytku, już wzbudza wiele kontrowersji. Mieszkańcy wskazują, że jej wysokość, około trzech metrów, jest za mała, aby cokolwiek na jeziorze dostrzec. Są też opinie pochlebne, wskazujące, że stanie się ona atrakcją zabytkowej plaży. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA