Nie ma zgody na hejt. Paragony grozy?

Północna Izba Gospodarcza z niepokojem zauważa tendencje w internecie oraz niektórych mediach do rozliczania przedsiębiorców kurortów nadmorskich z drastycznych podwyżek cen. Oczywiście, zgadzamy się, że nieuzasadnione podwyżki należy piętnować i zdarzają się incydentalne przypadki wykorzystywania sytuacji przez firmy gastronomiczne i usługowe, większość firm jednak zachowuje się rozsądnie i rykoszetem skupia się na nich negatywna uwaga. Podwyżki w wielu przypadkach są konieczne i apelujemy o wyrozumiałość dla przedsiębiorców.

Północna Izba Gospodarcza: epatowanie „paragonami grozy" jest niesprawiedliwe dla przedsiębiorców. Mówimy o incydentalnych przypadkach

- Ceny w kurortach nadmorskich i górskich w szczycie sezonu zawsze były wyższe niż w innych miejscowościach. Jesteśmy przeciwni sztucznemu windowaniu cen i wykorzystywaniu sezonu do tego, by nadrabiać zaległości finansowe wynikające z lockdownu. Nie możemy się jednak zgodzić, by w internecie i mediach niesprawiedliwie oceniać przedsiębiorców, którzy w ostatnich miesiącach zmuszeni byli do ponoszenia cen swoich produktów i

...