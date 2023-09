Nie ma komu wozić ludzi. Zdenerwowani pasażerowie, zdesperowani przewoźnicy

Zawracanie autobusu w połowie trasy powoduje, że pasażerowie, którzy muszą dojechać do celu, kontynuują podróż nie tylko opóźnionym, ale też mocno zatłoczonym pojazdem. Fot. Czytelnik

Wrzesień odsłania rozmiar niedostatków komunikacji miejskiej. Problem boleśnie odczuwają uczniowie i pracownicy, którzy codziennie muszą dojechać na czas do swoich obowiązków. Z i tak już okrojonych rozkładów jazdy każdego dnia wypadają tramwaje i autobusy. Na niektórych liniach bywają dni, że jedzie co drugi tramwaj. A linia autobusowa łącząca Police ze Szczecinem, 107, standardowo jest uboższa o 8-10 kursów dziennie, w rekordowym dniu - 1 września - wypadło ich ponad 20! Do tego składy, które zostają na liniach, stają w korkach, zatrzymują je roboty drogowe…

- Jeden autobus nie przyjeżdża wcale, drugi jest tak zapełniony, że do niego nawet się nie pcham - opowiada jedna z pasażerek autobusu linii 107 (to linia łącząca Police ze Szczecinem, ale też mocno wspomaga mieszkańców północnych dzielnic Szczecina). - Kolejny przyjeżdża prawie o czasie i nawet już nie tak bardzo zapełniony. Wsiadam, jeszcze mam szansę zdążyć do pracy na czas. Ale… Po przejechaniu kilku przystanków muszę wysiąść, bo kierowca ogłasza, że w tym miejscu zawraca i że pasażerowie mają czekać na kolejny autobus,

...