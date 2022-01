Autobusy będą jeździły rzadziej? Chcą ciąć linię 107

Znaczne zmiany w rozkładach jazdy dla autobusów linii 107 zapowiada od 1 stycznia ZDiTM. Tłumaczy to problemami kadrowymi polickiej spółki, która obsługuje tę linię. Ale Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne odpowiada, że taka zmiana jest zbyt gwałtowna i od początku roku jej nie wprowadzi. Za to planuje ograniczyć obsługiwanie linii 63.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w czwartek (30 grudnia) przekazał komunikatem prasowym informację, że „W związku z trudną sytuacją kadrową Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z dniem 1.01.2022 r. do odwołania wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 107". Te zmiany to zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów w szczycie z 6 na 8 minut oraz w soboty z 10 na 12 i dni świąteczne z 12 na 20. To oznacza, że na trasę tej linii będzie wyjeżdżało mniej pojazdów - w szczycie nawet o 4 (obecnie jest ich 16, ma zostać 12). A to linia, która łączy największe polickie osiedla z centrum Szczecina.

Ale prezes SPPK zapowiada, że 1 stycznia 107 wyjedzie na trasę według obecnego rozkładu. Cięć na tej linii

...