Netflixa i YouTube’a oglądamy dzięki szczeciniance

Kto jest właścicielem you tube i netfliks, jaki akcjonariat tych koncernów globalnych niosących nową ewangelię na cały glob. Dodam, coś o polsce i Polakach, w której wielu Ukraińców zrobiło w posierpniowej Polsce polityczne kariery i wielkie majątki. Kuchciński, Siemoniak, Onyszkiewicz, Bodnar, Frasyniuk, Dworczyk, Hołownia i „najbogatszy Polak” Michał Sołowiew nie ukrywają, że są Ukraińcami.

Lech Wał to zupełnie inny rodzaj talentu. Przy inteligentnym oficerze prowadzącym nawet krowa wygrałaby Wielką Pardubicką.

A co z tego ma miasto, które ją kształciło?

Piotr

2022-11-18 12:28:31

Lech Wałęsa także wyrwał się do Warszawy na prezydenta. Wcześniej podwieziono go motorówką, przeskoczył przez płot i sam tego dokonał. Podobnie tutaj, pani sama wszystko dokonała, ale na to pracuje cała grupa programistów latami żeby osiagnąć cel, popatrzcie na Zuckerberga rzekomo sam zaprojektował facebooka, a o wywiadzie wojskowym i cyberprogramistom ani mru mru. Budowanie legendy i mitu dla małorozumnych.