Najstarszy zakład fotograficzny w Szczecinie. Minifot w lipcu kończy 50 lat

Jego witrynę znają wszyscy szczecinianie: kto z nas nie zatrzymał się chociaż na chwilę, aby pooglądać wyeksponowane archiwalne zdjęcia Szczecina lub portrety jego mieszkańców? Zakład fotograficzny Minifot działa nieprzerwanie od 1972 roku. Usytuowany przy alei Wojska Polskiego, został założony przez znanego szczecińskiego fotografa Konrada Stanisława Salamona - dziadka obecnej współwłaścicielki zakładu Olgi Iwanow. Dzisiaj to prowadzi go razem z mamą, wprowadzając do oferty nowe, zgodne z duchem czasów propozycje. W tym roku Minifot obchodzi swój jubileusz.

Miasto żywe, tłoczne, ciągle w ruchu…

W lipcu minie 50 lat od założenia zakładu, który jest dzisiaj niekwestionowanym symbolem miasta i miejscem nostalgicznych wspomnień. Bo przecież prawie każdy robił tam zdjęcia do dokumentów.

- Dziadek zaczął fotografować Szczecin znacznie wcześniej, jeszcze po wojnie - opowiada Olga Iwanow.

Zanim powstało sławne studio, Konrad Salamon imał się różnych prac, fotografia jednak od zawsze, co podkreśla jego wnuczka, była jego największą pasją.

- Na początku miał studio na

