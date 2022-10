Na ul. Bolesława Śmiałego odliczanie do otwarcia

Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami Bolesława Krzywoustego i Jagiellońską wraz z przyległościami na wysokości powstałego tam ronda na styku z ulicami Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza miała trwać najwyżej rok, do początku minionej wiosny. Spółce Ben-Bruk z podstargardzkich Grzędzic zajęła jednak znacznie więcej czasu, bo w sumie dodatkowe sześć miesięcy.



Według ostatniego z aneksów do umowy spółka Ben-Bruk, której ZDiTM powierzył zadanie, na ukończenie prac zasadniczych dostała czas do 5 października, a na uporządkowanie poboczy i miejsc, w których przewidziane są nowe nasadzenia, w tym w obrębie pl. Marii Tarnowskiej - do końca października.

Rozpoczęła się w końcu procedura odbiorowa. Wykonawca poprawia niedociągnięcia i wprowadza stałą organizację ruchu. To oznacza, że za kilka dni całym odcinkiem ul. Bolesława Śmiałego będzie można przejechać, kiedy znikną m.in. zakaz ruchu na wysokości wyspy ronda od ul. Stanisława Żółkiewskiego oraz blokada z barierek z zakazem wjazdu od strony ul. Jagiellońskiej. Przez skrzyżowanie

