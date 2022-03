Na terenie dawnej Gontynki powstaje Fabryka Wody

U zbiegu ulic 1 Maja, Sczanieckiej i Bożeny w Szczecinie powstaje Fabryka Wody. Jak przebiegają prace budowlane i z jakich atrakcji będzie można skorzystać, niedawno mieli okazję przekonać się sami mieszkańcy miasta. W ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego trzy grupy zwiedzających, wspólnie z przewodnikami, zajrzały w niedostępne na co dzień przestrzenie.

Fabryka Wody to nowoczesny, wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Szczeciński aquapark składać się będzie z: hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami; strefy basenu sportowego; strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha.

...