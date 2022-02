Za nami Dzień Przewodnika Turystycznego. Miniona sobota była dla szczecinian doskonałą okazją, by odbyć wiele pasjonujących spacerów po mieście i zwiedzić ciekawe miejsca, również te, do których na co dzień nie ma otwartego dostępu.

Jednym z nich była Fabryka Wody budowana u zbiegu ulic 1 Maja, Sczanieckiej i Bożeny. Trzy grupy zwiedzających oprowadzono po budowanym obiekcie. Jak wygląda aquapark? Zobaczcie!

(Ksz)