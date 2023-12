Można zagrać w filmie! Potrzebni statyści do „Heweliusza”

W dniach od 5 do 19 stycznia w Świnoujściu będą realizowanie zdjęcia do jednej z największych polskich produkcji filmowych - serialu „Heweliusz w reżyserii Jana Holoubka.

Przypomnijmy, że jedna z największych katastrof na Bałtyku stała się pretekstem do stworzenia serialu fabularnego i opowiedzenia na nowo historii z nią związanych. Platforma streamingowa Netflix coraz częściej inwestuje w lokalne produkcje. Podczas wizyty w Polsce Reeda Hastingsa, prezesa Netflixa, zapowiedziano powstanie serialu o zatonięciu promu „Jan Heweliusz". Zdradzono, że reżyserem będzie Jan Holoubek, produkcją zajmie się Anna Kępińska, a scenarzystą zostanie Kasper Bajon. Cała trójka pracowała już razem nad inną dużą produkcją na zlecenie Netflixa - serialem „Wielka woda". Opowiada on historię powodzi we Wrocławiu poprzez przeżycia i historie kilku bohaterów - hydrolog Jaśminy Tremer, która jako pierwsza wyczuwa zagrożenie, aspirującego urzędnika Jakuba Marczaka czy Andrzeja Rębacza, który staje na czele zbuntowanych mieszkańców wsi Kęty, protestujących przeciwko wysadzenia wału

