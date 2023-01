Nikt za mną płakać nie będzie, a i na grobie nikt świeczki nie zapali

Nie piszcie bzdur

2023-01-21 14:58:12

Nie wiecie to nie piszcie głupot. Dziś pijesz 'normalnie" kieliszek wina, czy drinka. Jutro coś ci się w mózgu "przestawi" i zostaniesz alkoholikiem. Nie znasz reakcji swojego organizmu. On też na początku to kontrolował, a później mózg się przestawił w tryb uzależnienia. Każdego z nas może to spotkać. Na prawdę każdego. Jak ktoś mówi ja nigdy nie będę alkoholikiem to nie wie co mówi. My normalnie pijący nie wiemy kiedy zacznie sie nasza droga w przepaść.