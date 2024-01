Można korzystać z oferty zniżek w całym regionie

Blisko 1,5 tysiąca wniosków złożono w Szczecinie i Koszalinie o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. W programie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski obecnych jest ponad 200 instytucji i firm, a dokumenty uprawniają do zakupu tańszych biletów wstępu do kina, teatru, opery, instytucji kultury, a także do korzystania ze zniżek w hotelach, lokalach gastronomicznych, rabatów na zakup sprzętu sportowego czy rehabilitacyjnego. W bazie są też partnerzy spoza regionu - głównie przedstawiciele branży turystycznej. Dokumenty wydawane są bezterminowo i bezpłatnie.



Mieszkańcy Szczecina i Koszalina od października 2023 r. mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskich Kart za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie. Wcześniej takiej możliwości nie mieli. Co to zasady, karty wydawane są przez gminy, które podpisały z samorządem województwa porozumienie. W Szczecinie i Koszalinie można było do tej pory korzystać tylko z kart wydawanych

