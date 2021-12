Most w Siekierkach doceniony

- Przebudowany na potrzeby ruchu turystycznego nieczynny most kolejowy Siekierki - Neurüdnitz został doceniony przez organizatorów konkursu Property Design Awards 2022. Zrealizowana przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycja znalazła się w TOP 5 kategorii „Przestrzeń Publiczna" - informuje urząd marszałkowski. - Wybitne dzieła architektury oceniają zawodowi jurorzy, ale również czytelnicy. Zachęcamy do udziału w głosowaniu internetowym, które będzie trwało do 10 stycznia 2022 r.

Do nagród Property Design Awards nominowane są najlepsze komercyjne i publiczne projekty w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku. To prestiżowe wyróżnienie dla twórców - architektów, ale też wykonawców i inwestorów. W kategorii „Przestrzeń Publiczna" w TOP 5 znalazł się Most Europejski na Odrze w Siekierkach.

Przebudowa dawnej przeprawy kolejowej przez Odrę była wspólną inicjatywą polskich i niemieckich samorządowców. Po polskiej stronie realizował ją Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt przebudowy przygotowało szczecińskie biuro MXL4 architekci, w pracach

...