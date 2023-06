Modelki z „Dany” i unikalne zdjęcia

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Dana" to kultowa marka odzieżowa rodem ze Szczecina. Szyta w „Danie" odzież wytyczała trendy w damskiej modzie. Elegantki z lat 70. i 80. XX wieku zadawały szyku w kreacjach szytych w ZPO „Dana".

Zanim stroje „wyszły" na ulicę, prezentowano je na różnego rodzaju pokazach mody. „Dana", mimo że jej okres świetności przypadł na czasy PRL, to dbała o raczkujący wówczas szeroko pojęty marketing. Jednym z jego elementów były pokazy mody organizowane z udziałem własnych modelek. Była nią również Dobrosława D’Etienvre, która pracowała w „Danie" na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. - Nie wystarczyło być ładną i zgrabną - mówi Dobrosława D’Etienvre. - Trzeba było mieć „coś", co przykuwało uwagę. To rodzaj charyzmy zwany również kobiecością.

W latach 80. XX wieku w ZPO „Dana" pracował również Włodzimierz Piątek. Był tam etatowym fotografem. Dawało mu to możliwość robienia zdjęć nie tylko modelkom, ale także stanowisk pracy i pracującym kobietom, bo to głównie one były zatrudnione w ZPO „Dana". Fotografował dzień powszedni oraz świąteczny. Był również obecny w

