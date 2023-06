Modelki z „Dany” i unikalne zdjęcia

Włodzimierz Piątek - autor zdjęć.

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Dana” to kultowa marka odzieżowa rodem ze Szczecina. Szyta w „Danie” odzież wytaczała trendy w damskiej modzie. Elegantki z lat 70. i 80. XX wieku zadawały szyku w kreacjach szytych w ZPO „Dana”.

Zanim stroje „wyszły” na ulicę, prezentowano je na różnego rodzaju pokazach mody. „Dana”, mimo że jej okres świetności przypadł na czasy PRL, to dbała o raczkujący wówczas szeroko pojęty marketing. Jednym z jego elementów były pokazy mody organizowane w oparciu o własne modelki. Była nią również Dobrosława D'Etienvre, która pracowała w „Danie” na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. – Nie wystarczyło być ładną i zgrabną – mówi Dobrosława D'Etienvre. – Trzeba było mieć „coś” co przykuwało uwagę. To rodzaj charyzmy zwany również kobiecością.

W latach 80. XX wieku w ZPO „Dana” pracował również Włodzimierz Piątek. Był tam etatowym fotografem. Dawało mu to możliwość robienia zdjęć nie tylko modelkom, ale także stanowisk pracy i pracującym kobietom, bo to głównie one były zatrudnione w ZPO „Dana”. Fotografował dzień powszedni oraz świąteczny. Był również obecny w roku 1985 podczas wielkiej imprezy w amfiteatrze. Świętowano wówczas 40. lecie istnienia „Dany”. Przypomnijmy, że początki firmy sięgają października 1945 roku. To właśnie wówczas uruchomiono pierwsze oddziały Państwowych Zakładów Konfekcyjnych przy ul. 5 Lipca 16/25.

Wybór zdjęć, które robił wówczas Włodzimierz Piątek, można oglądać podczas specjalnej wystawy fotograficznej zorganizowanej w pomieszczeniach Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie. Na wystawie są m.in. zdjęcia z hali produkcyjnej i z naboru modelek.

– Zdjęcia robiłem aparatem marki „Praktica” wspomina Włodzimierz Piątek. – Klisza była czarno-biała. W budynku przy alei Wyzwolenia miałem swoją pracownię, gdzie sam wywoływałem filmy i następnie robiłem odbitki. Na zdjęciach miały być przede wszystkim stroje, a nie prezentujące je modelki. Nie wolno im się było nawet uśmiechać, aby nie rozpraszać uwagi oglądającego zdjęcia w katalogu.

Wiele z prezentowanych zdjęć W. Piątka będzie eksponowanych po raz pierwszy – zapewniają Maria Szponar i Jacek Ogrodniczak - kuratorzy wystawy.

Wystawa jest dostępna od 24 czerwca do końca września. Uroczyste otwarcie, także z udziałem Włodzimierza Piątka oraz ówczesnych modelek Katarzyny Walter i Dobrosławy D'Etienvre, już w najbliższą sobotę 24 czerwca. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Krzysztof ŻURAWSKI