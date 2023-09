Moda na oryginalność. Sprawdź, co masz na dnie szafy

Jak wyróżnić się w tłumie bez wydawania milionów na nową garderobę co pół sezonu? Wystarczy zajrzeć na dno szafy i przerobić to, co mamy. Z oryginalnymi pomysłami na upcycling ubrań przychodzi Szymon Kot, który ze zwykłych jeansowych kurtek tworzy dzieła sztuki i to zupełnie dosłownie.

Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Monet, Michał Anioł. To nie rozpiska muzealna, ale projekty marki Pan Szymon Kot, który ze skrawków materiałów odtwarza na kurtkach patchworkowe repliki dzieł sztuki. Podczas warsztatów w Galerii Handlowej Kaskada pokazywał, jak za pomocą prostych metod - naszywek i farb do tekstyliów można nadać swoim ubraniom zupełnie nowy, unikalny charakter. Sam zaś wyspecjalizował się w metodzie patchworku, odwzorowując za sprawą odpowiednio przyciętych skrawków słynne dzieła sztuki.

- Zaczęło się od tego, że za sprawą postanowienia noworocznego uczyłem się już szyć. Jestem samoukiem i dopiero niedawno ukończyłem dwuletni zawodowy kurs krawiecki, dzięki czemu zdobyłem kwalifikacje i podszkoliłam swój warsztat, ale nie mogę zapominać o tym, że wszystkiego nauczyłem

