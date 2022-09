Kiedy egzaminy, a kiedy wolne od nauki? Kalendarz roku szkolnego

Dwie dłuższe przerwy świąteczne, dwutygodniowe ferie i kilka pojedynczych dni wolnych od nauki, a także czas ostrych przygotowań do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego - warto poznać kalendarz roku szkolnego 2022/2023. Resort edukacji zaplanował organizację roku szkolnego w normalnym - stacjonarnym, a nie zdalnym trybie, natomiast Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy sprawdzianów wiedzy na zakończenie szkoły podstawowej oraz maturalnych zmagań absolwentów liceów i techników. To rok bez spektakularnych zmian.

Ledwie uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach, a już wiadomo, kiedy będą odpoczywać. Pierwszy dzień wolny przypada w Święto Edukacji Narodowej, popularnie nazywanym Dniem Nauczyciela, czyli 14 października - przypada ono w piątek, zatem dzieci i młodzież mogą liczyć na przedłużony weekend. Do szkoły nie pójdą także we wtorek 1 listopada, bo to Dzień Wszystkich Świętych. Kolejną okazją do wypoczynku będzie Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, uczniowie mają więc wolny piątek i tym samym czeka ich kolejny dłuższy weekend.

Ponad tygodniowa przerwa

...