Minął rok od złożenia pozwu oświatowego. Terminu rozprawy wciąż nie ma

– Szczecin jest prekursorem działań, które mają na celu zagwarantowanie finansowania oświaty na takim poziomie, by środki przekazywane z budżetu państwa wystarczyły na nauczycielskie pensje – mówił „Kurierowi” w październiku 2021 roku prezydent Piotr Krzystek. Fot. Sylwia DUDEK

22 grudnia 2022 roku Gmina Miasto Szczecin złożyła pozew do warszawskiego sądu, w którym domagała się od Skarbu Państwa ponad 111 milionów złotych. To środki, jakie magistrat musiał dołożyć do wynagrodzeń nauczycieli. Okazuje się, że po roku nie odbyła się ani jedna rozprawa z powództwa szczecińskiego samorządu.

Doradztwo w zakresie przygotowania postępowania, występowania w charakterze pełnomocnika oraz zastępstwa procesowego przed sądami Urząd Miasta powierzył poznańskiej kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Umowa na obsługę prawną została podpisana jeszcze w grudniu 2020 r. Za czynności prawne związane z przygotowaniem pozwu Szczecin ma zapłacić kancelarii maksymalnie 268 140 złotych brutto, niezależnie od tego, jaki będzie werdykt sądu pierwszej instancji i ewentualnych dalszych czynności na drodze odwoławczej. Tyle że po roku od złożenia pozwu sprawa w ogóle nie weszła na wokandę!

- Obecnie wciąż czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w warszawskim sądzie - stwierdza Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM.

Przypomnijmy, o zamiarze złożenia pozwu prezydent Piotr

...