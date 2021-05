Milionerzy z Pomorza Zachodniego. Jest ich aż 1674!

Gdy jedni tracą, to drudzy się bogacą? W czasie pandemii wzrosła liczba milionerów na Pomorzu Zachodnim. Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie opublikowała wstępne podsumowanie akcji PIT 2020. Mimo pandemii koronawirusa niektórym przedsiębiorcom powodzi się nad wyraz dobrze.

Ilość osób deklarujących przychód i dochód na poziomie powyżej miliona złotych jest wyższa o 166 osób w stosunku do roku 2020. To dobra wiadomość, bo wielu analityków spodziewało się sytuacji sprzed ponad dekady, gdy jeden raz w historii zmniejszyła się liczba milionerów - to czas wielkiego kryzysu gospodarczego.

- Myślę, że dla ekonomistów czas pandemii będzie niezwykłym materiałem do analiz gospodarczych. Wielki lockdown, poważna blokada gospodarki w skali światowej i… nadal doskonałe dane makroekonomiczne. To fenomen gospodarczy i dowód na to, że przedsiębiorcy świetnie sobie radzą w pandemii. Może aż za dobrze? - mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Kiżuk & Michalska.

• W 2020 r. było 166 osób więcej niż w roku 2019 wykazujących się przychodem i dochodem powyżej miliona złotych.

