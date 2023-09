Mieszkańcy się duszą. Śmierdzi bardziej niż śmierdziało

Corocznie radni Rady Miejskiej Barlinka, zajmują się oddziaływaniem na środowisko zakładów pracy działających na terenie gminy. Od pewnego czasu największą uwagę skupia na sobie firma HaCon sp. z o.o.

- Pozwolę sobie wrócić do sesji czerwcowej, kiedy pan burmistrz powiedział m.in., że opieramy się na niewłaściwych protokołach, że protokół, który Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sporządził w 2021 roku, został anulowany - mówiła radna Bernarda Lewandowska. - Burmistrz mówił, że HaCon nas nie truje i nie smrodzi. Poprosiłam WIOŚ w Szczecinie o wykaz kontroli, jakie i kiedy przeprowadzono w firmie HaCon sp. z o.o. W 2020 roku nie było żadnej kontroli. W 2021 była jedna, w 2022 dwie i jedna w 2023 roku. Dlatego, moim zdanie, protokół z 2021 roku jest ważny, obowiązujący i opiniotwórczy. To jedna sprawa. Druga to taka, że pojawia się to w informacji przedstawionej radnym, że za stan środowiska odpowiada WIOŚ, albo marszałek województwa zachodniopomorskiego. Uważam, że jest to zwykła spychologia.

Radna zaapelowała zarazem do burmistrza Dariusza Zielińskiego o aktywne włączenie

...