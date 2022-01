Mieszkańcy gminy Stara Dąbrowa mają dość. Śmierdzi przez okrągły rok

Mieszkańcy gminy Stara Dąbrowa mają dość wszechobecnego smrodu. Domagają się od właściciela składowiska odpadów w Łęczycy podjęcia natychmiastowych działań celem zmniejszenia tych uciążliwości. Niegdyś, jak mówią, śmierdziało sporadycznie. A teraz niemal cały czas.

Składowisko odpadów komunalnych, utworzone w latach 70. XX w. w pobliżu Łęczycy i Storkówka, początkowo nie było uciążliwe. Im bardziej się rozrasta, tym jest gorzej.

- Od lat wyrzucane są tam odpady komunalne, które powodują od wiosny do jesieni fetor nie do zniesienia - mówi Bohdan Rataj, jeden z mieszkańców gminy Stara Dąbrowa. - Odczuwają go teraz nie tylko mieszkańcy Łęczycy i Storkówka, ale też Załęcza, Kicka, Łęczówka, Parlina, Starej Dąbrowy, Białunia, Tolcza, a nawet Małkocina i Warchlinka. A od 2021 r. fetor jest odczuwalny przez cały rok. W takich warunkach nie można mieszkać i żyć!

Źle się czują

Mieszkańcy skarżą się na mdłości, wymioty, zawroty i bóle głowy, na permanentne złe samopoczucie. Ich zdaniem, odpady na składowisku są niewłaściwie utylizowane i stąd ten wszechobecny smród.

- Nie jesteśmy

...