Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Ułatwienia dla cyklistów jeszcze przed sezonem

Województwo Zachodniopomorskie uruchomiło specjalny system rekomendacji miejsc, w których rowerzyści mogą przenocować, przechować bagaż czy naprawić sprzęt.

Systemy Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) to nowość w Polsce, ale sprawdzają się już w wielu europejskich krajach. To przede wszystkim: możliwość skorzystania przez minimum czterech turystów z noclegu na jedną dobę, bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażem w trakcie pobytu, a także nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw. MPR-y będą musiały również dysponować aktualnymi informacjami, gdzie w pobliżu znajdują się serwisy i sklepy rowerowe. Idea MPR ma też wesprzeć lokalny biznes w tworzeniu oferty dla tej coraz popularniejszej formy turystyki, a przez to też o podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Zgłoszenie i udział w systemie jest bezpłatny i dobrowolny. Nabór trwał od stycznia br. i już przyznano pierwsze rekomendacje.

Miejsc jest 27. Kempingi, punkty gastronomiczne, ośrodki sportowe, centra informacji turystycznej, a także muzea, biblioteki i koszalińska wąskotorówka. W

...