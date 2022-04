Miasto może uwzględni. Bezpieczeństwo i tajemnice

Z rozczarowaniem radna Agnieszka Kurzawa przyjęła odpowiedź władz Szczecina na swoją interpelację w sprawie zorganizowania spotkań dla mieszkańców, na których mogliby się dowiedzieć, jak mają postępować w sytuacji zagrożenia. Miały one służyć temu, aby szczecinianie mieli możliwość nabyć wiedzę od ekspertów i osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym na temat m.in. odczytywania sygnałów alarmowych, miejsc, gdzie mogą się zgłosić i jak się zachować. Gotowość do organizacji takich spotkań zgłosiła m.in. Rada Osiedla Gumieńce.

O wymijającej odpowiedzi miasta pisaliśmy kilkanaście dni temu.

- Otrzymałam odpowiedź, że mieszkańcy mogą sięgnąć po takie informacje ze strony internetowej „Bezpieczni Razem". Taka forma mija się z celem, jaki miał być zrealizowany przez spotkania bezpośrednie - przypomina radna, a o jej oburzeniu informowaliśmy w połowie marca. - Taka formuła miała być okazją do zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości, których w ostatnich tygodniach jest wiele. Poza tym dla osób starszych czy niekorzystających na co dzień z internetu byłaby to możliwość do zapoznania się

...