Metamorfoza Marka. Otyłość to przyczyna wielu poważnych chorób

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, co drugi dorosły Polak powyżej 15. roku życia ma kilka kilogramów za dużo. Z nadwagą żyje już trzech na pięciu dorosłych Polaków, a co czwarty jest otyły.

- W ciągu ostatnich lat odsetek dorosłych cierpiących na otyłość w Polsce systematycznie rośnie - alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. - Niestety, prognozy nie są optymistyczne. W 2025 roku otyłych będzie już 26 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn.

Otyłość to nie tylko dyskomfort i problemy w codziennym funkcjonowaniu. To przyczyna wielu poważnych chorób, w tym cukrzycy, na którą co roku w Polsce zapada ponad 400 tys. osób, a także nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia czy problemów z kręgosłupem. Ta lista jest bardzo długa.

Historia zupełnie wyjątkowa

Marek Stefański to prawdziwy mistrz odchudzania. Mieszkaniec Stargardu i przedsiębiorca, któremu duża nadwaga specjalnie nie przeszkadzała w życiu. Nie wstydził się jej, zaakceptował siebie takim jakim jest. A raczej od lat dziecięcych był. W 1,5 roku prawie 50-letni dziś mężczyzna zrzucił z siebie balast w

