Mamy wpływ na czysty Bałtyk

Według raportu „Stan morza Bałtyckiego", przygotowanego i aktualizowanego regularnie przez Komisję Helsińską, na każdych stu metrach bałtyckiej plaży można znaleźć od 50 do 300 śmieci. Większość z nich to rozkładający się setki lat plastik, który stanowi około 70 proc. wszystkich odpadów na wybrzeżu oraz dnie morskim. Zaplanowana na 19 sierpnia w Świnoujściu trzecia edycja akcji „Czysty Bałtyk" ma na celu zredukowanie tych liczb - informuje świnoujski magistrat, polecając akcję Stowarzyszenia Czysta Polska. O co chodzi?

Tegoroczny „Czysty Bałtyk" po raz pierwszy odbędzie się w województwie zachodniopomorskim. Wolontariusze w sobotę 19 sierpnia ruszą sprzątać plaże w Świnoujściu i okolicach pod hasłem „miejmy wpływ". Głównym celem wydarzenia nie jest bowiem samo sprzątanie, ale przede wszystkim zmiana świadomości ludzi odpoczywających nad naszym morzem. Ukazanie skali problemu i jego konsekwencji oraz pokazanie, jak z pomocą prostych zmian możemy przyczynić się do tego, by liczba śmieci na naszym wybrzeżu zaczęła spadać.

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) zwana

...