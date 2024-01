Mała szkoła z wielkim problemem

Od 20 lat działa Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Więcław, Mostno, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła" w Barnówku, gmina Dębno. Po latach działalności Zespołowi Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły w Barnówku grozi likwidacja. Wszystko przez brak pieniędzy.

Dlatego placówka zwróciła się do władz gminy i powiatu myśliborskiego o wsparcie finansowe, niezbędne do dalszego funkcjonowania. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli istniejącej 20 lat temu Szkoły Podstawowej w Barnówku, aby uratować likwidowaną przez gminę szkołę. Jak napisali w piśmie do radnych miejskich i powiatowych, priorytetem był wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, uwzględniający ich potrzeby i zainteresowania. W placówce kształcone są umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie. Podopieczni mają możliwość poznania samych siebie, odkrywania własnych talentów, rozwijania pasji. Czynnie w działalność placówki włącza się miejscowa społeczność. Przez 20 lat placówka nie korzystała z żadnej pomocy finansowej gminy oraz powiatu. Teraz znalazła się u progu kryzysu

...