Ładowarki odpalą może w drugim kwartale

Konstrukcje trzech ładowarek pantografowych pojawiły się w grudniu, ale to nadal atrapy. Przy pętli Kołłątaja i przy ul. Owocowej ustawione też zostały abonenckie stacje transformatorowe. Przy ul. Krzysztofa Kolumba (nieczynny obecnie przystanek końcowy linii 75) przed budynkiem dworca do podziwiania jest też maszt ładowarki, ale - tak samo jak i dwa pozostałe - wciąż niekompletny.

Komentarze

@Helikopter z Misia 2022-02-07 12:20:04 w Gminie Dobra to zmarnowano wiele milionów na te zbędne ekologiczne lampy, a najlepsze jest to że takie lampy postawili na głównej drodze gminnej (ulica Nasienna) a na Brzozowej gdzie w większości jest droga gruntowa i płyty JUMBO dali normalne słupy z wysięgnikami, które oświetlają pola i łąki, tłumoki urzędują w tej gminie. A i jeszcze mieli doradcę Zahorskiego, to jest ekspert od wszystkiego.

Stefan 2022-02-07 12:16:35 nic nie warte eko pierdy jeszcze te śmieszne eko elewacji i eko wiaty, bzudra

Helikopter z Misia 2022-02-07 11:54:46 wszystkim zwolennikom "zielonej energii" podpowiadam, że 1 litr diesla to ok 10 kWh , jak zatankuję mój samochód do pełna to mam 800 kWh - tankowanie trwa 5 minut. W tych autobusach, nawet jeśli zastosowano największe baterie to mogą one zmagazynować 553 kWh. A jak tam oświetlenie solarowe w gminie Dobra ?

Podatnik 2022-02-07 11:28:53 Chciałbym żeby ktoś z ZDITM odpowiedział mi jasno które autobusy - w perspektywie kikunastoletniej eksploatacji - są najbardziej ekonomiczne. Tradycyjne diesle, elektryki czy może te napędzane gazem. Przecież to można oszacować. Dlaczego zatem przedsiębiorstwo kupuję i takie i takie.

nxx 2022-02-07 11:06:27 co? urzędas nie pomyślał i kabelki za cienkie się okazały i grubsze trzeba położyć? a potem podstacja zasilająca też będzie za chuda i nową trzeba będzie wybudować i dalsza obsuwa? Bo tak się dziwnie składa, że do tzw. elektromobilności (hehehe...) jakaś infrastruktura też jest potrzebna i to całkiem spora...

EKSPERT 2022-02-07 09:50:45 NO I ZNOWU WTOPA, NAJLEPIEJ TA EKO ŁADOWARKA WYGLĄDA NA PĘTLI KOŁŁĄTAJA, TAM JEST JEDNA WIELKA RUINA, ALE JEST NOWOCZESNA ŁADOWARKA!