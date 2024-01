Grudniowa zbiórka odbyła się pod hasłem: #ZłotówkaNaWagęZłota. Brodacze zachęcali, by każdy podzielił się symboliczną złotówką i tym samym wsparł rodziców i dzieci z rzadkimi chorobami. Cel był jasny: sfinansowanie sześciu badań WES Trio za kwotę 48 tysięcy złotych. Są to kompleksowe badania genetyczne, które obejmują zarówno dziecko, jak i rodziców. Fot. Facebook/Stowarzyszenie Broda i Tatuaż

Brodacze z tatuażami po raz kolejny udowodnili, jaka siła drzemie w ich grupie. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęli zbiórkę na badania genetyczne WES Trio, której wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zebrali 74 258 tysięcy złotych, czyli prawie dwa razy więcej niż zakładano. Nadwyżkę postanowili przeznaczyć na interaktywną piaskownicę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni, gdzie uczył założyciel grupy „Broda i Tatuaż" Paweł „Wodzu" Malec.

Łączą ich tatuaże, brody i wielkie serce. Stowarzyszenie Broda i Tatuaż wywodzi się z Facebookowej grupy zrzeszającej mężczyzn z brodami i tatuażami. Jej członkowie są dla siebie nie tylko kolegami, ale wielką brodatą rodziną, która chce pomagać dzieciom. Tak powstało stowarzyszenie, w którego progi (w przeciwieństwie do grupy przeznaczonej dla mężczyzn) mogą dołączyć wszyscy. Jedynym warunkiem jest chęć pomagania.

- Ja sam mam niepełnosprawną córeczkę, więc wiem, co to znaczy, wiem, przez co przechodzą rodzice, z jakimi kosztami niestety wiąże się leczenie i badania. Sam dostałem

...