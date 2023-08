Kwiaty dla Szczecina. Radni zmienili nazwę akcji

Maciek

2023-08-02 16:06:24

Myślałem że zielenią miejską zajmuje się ZUK a nie radni z PO w ramach SBO. Co do patelni to obecna władza miasta czyli Prezydent i jego koalicja zrobili z miasta betonozę a drzewka usychają a dorodne są wycinane jak na Wojska Polskiego. To są ci sami radni i ta sama koalicja. To jakaś schizofrenia, jak z Placem Solidarności czy Halą Sportową, wszystko zanurzone w betonie i pojawiają się pomysły przywrocenia wyciętej zieleni.