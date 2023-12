Krzekowo-Bezrzecze. Zatapiane domy – niedrożne przepusty

Nawalne deszcze, które – w następstwie negatywnych zmian klimatu – pojawiają się w Szczecinie coraz częściej, pogłębiają dramat ludzi, których posesje i domy na Krzekowie-Bezrzeczu są podtapiane.”Przynajmniej części tych nieszczęść udałoby się uniknąć, gdyby zmobilizować właścicieli przepustów nad rowami melioracyjnymi do właściwego wykonania i dbałości o te urządzenia” – uważa pan Wojciech, nasz Czytelnik. Fot. Wojciech SKWARSKI

Na podmokłych terenach Krzekowa-Bezrzecza powstają kolejne domy. Żeby rozwiązać problem ich zalewania, trzeba by działać na trzech poziomach: zbudować zbiornik retencyjny, wyremontować przepusty nad rzeką Bukową, a także zobligować właścicieli posesji do dbałości o drożność rowów melioracyjnych, nad którymi dojeżdżają do swych domostw. Problem w tym, że na każdym z tych poziomów administracyjnej aktywności wciąż brakuje.

Przez lata na problem podtapiania domów na os. Krzekowo-Bezrzecze - szczególnie w rejonie ul. Wroniej, Drozdowej i Sianokosów - urzędników miasta oraz Wód Polskich stara się uczulić miejscowa Rada Osiedla. Ze skutecznością porównywalną z kroplą drążącą skałę.

- Zwracamy uwagę, monitujemy, prowadzimy rozmowy. Zarówno z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, jak też Wodami Polskimi. Widać, że coś w sprawie zaczyna się dziać. Ale do rozwiązania problemu jeszcze daleka droga - przyznaje Joanna Pieciukiewicz, przewodnicząca RO Krzekowo-Bezrzecze.

Nawalne deszcze, które - w następstwie negatywnych zmian klimatu - pojawiają się w

