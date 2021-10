Kryzys w wymiarze sprawiedliwości

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozesłała do mediów uchwałę z postulatem, aby adwokaci w swojej codziennej praktyce uwzględniali orzeczenia europejskich trybunałów. Ale to nie wszystko. Dotarliśmy do wewnętrznej korespondencji ORA, z której wynika, że adwokaci mogą „zwracać uwagę" na to, czy sędzia został „powołany prawidłowo".

- Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podjęła uchwałę, w której postuluje, by prawnicy w swojej codziennej praktyce uwzględniali orzeczenia europejskich trybunałów - informuje Piotr Dobrołowicz, dziekan ORA. - Uchwała odnosi się do ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które ponownie zakwestionowały procedurę powoływania sędziów przez tzw. neoKRS. ORA w Szczecinie w tej samej uchwale krytycznie odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

W uchwale przeczytamy między innymi, że „neorKRS" jest upolityczniona i nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności. Jest i apel do rządzących: „(…) ustawodawca winien szybko podjąć kroki w celu dostosowania treści

...