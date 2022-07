Koronawirus znów rozkłada firmy? Szósta fala to zagrożenie dla logistyki i transportu

Kryzysy przetrwają najsilniejsi tak było 2008 po to są robione żeby niektórych zresetować do zera

Piotr

2022-07-13 17:07:01

Koronawirus dotyka teraz transportu i logistyki, co oznacza, że idzie głód. Na koronawirusie dorobiły się koncerny farmaceutyczne, bankierzy stopy procentowe podwyższone, nastepnie koncerny militarno-przemysłowe konflikt wschód Europy, a na koniec zablokują transport i będą puste półki w dyskontach należących do koncernów spożywczych. Nic tylko koncernom służy wirus, który będzie trwał do ostatniego biednego Europejczyka i Amerykanina.