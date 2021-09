Konfederacja chce referendum. Odwołać Krupowicza!

Marcin Sowiński, lider Klubu Konfederacji w Goleniowie, ogłosił rozpoczęcie procedury referendalnej, której celem jest odwołanie burmistrza gminy Goleniów Roberta Krupowicza. W środę złożono zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum.

Decyzję o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Goleniowa ogłoszono w środę rano na krótkiej konferencji prasowej przed Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie. Jak powiedział Marcin Sowiński, wedle niego burmistrz jest odpowiedzialny za sytuację, kiedy to gmina Goleniów od 8 września nie ma umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych, co bardzo szybko doprowadzi do powstania zagrożenia gminy złym stanem sanitarnym, a nawet zagrożenia epidemiologicznego, którego źródłem będą zalegające na ulicach odpady. Zapowiedział powiadomienie o tym nadzoru sanitarnego, wojewody, premiera i Sejmu, zasugerował też, że w tej sytuacji wskazane jest wprowadzenie w gminie zarządu komisarycznego. Komitet referendalny złożony z szesnastu mieszkańców gminy Goleniów, przystąpi teraz do zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum.

...