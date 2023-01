Kolejne „elektryki” w Szczecinie

Kolejne autobusy elektryczne trafią do Szczecina. Będą to dwa autobusy przegubowe. Umowa z firmą Solaris Bus&Coach sp. z o.o. została już podpisana.

- Umowa z firmą Solaris Bus&Coach sp. z o.o. obejmuje zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów przegubowych. Pojazdy zostaną wyposażone w silnik elektryczny i system odzyskiwania energii podczas hamowania oraz jazdy z góry - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Zakupione pojazdy muszą zapewniać możliwość ładowania plug-in oraz przez pantograf. Pojazdy będą objęte znacznie dłuższą gwarancją, wynoszącą nie 48, a 72 miesiące, co przełoży się na oszczędności eksploatacyjne.

Koszt zakupu dwóch „elektryków" to 9 102 000 zł brutto, z czego 5 715 447,20 zł to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny". Pojazdy, podobnie jak już jeżdżące w Szczecinie autobusy elektryczne, trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica". Mają być dostarczone w ciągu 365 dni od dnia zawarcia umowy.

Do Szczecina mogło trafić aż 8 takich

