Kolejna szansa dla Olejarni

Kolejny krok do uratowania Starej Olejarni w Szczecinie. Budynek, co do którego było wiele planów, wciąż niszczeje przy ul. Dębogórskiej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Na początku roku radni wyrazili zgodę na sprzedaż oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50 do 99 procent. Miasto nie ma bowiem środków, by olejarnię wyremontować, a wszelkie dotychczasowe próby jej zbycia okazały się bezskuteczne. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,4760 ha wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta może być przeznaczona pod zabudowę usługową, dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Zabytkiem była zainteresowana m.in. fundacja, która nosiła się z zamiarem utworzenia tam szkoły baletowej, teatru, internatu, hotelu, galerii czy gabinetów rehabilitacji. Padały nawet konkretne szacunkowe kwoty inwestycji, kilka lat temu mówiono o 60 mln zł. Miasto oddało ją w użytkowanie na ten właśnie cel pod koniec 2005 r. Fundacji Balet. Na marzeniach i

...