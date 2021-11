Klub Kobiet PIG znów działa

Ostatni raz spotkały się w 2017 roku, a teraz, po czterech latach, znów chcą się wspierać i działać razem. Co prawda biznes nie ma płci, ale panie skupione w Północnej Izbie Gospodarczej udowadniają, że mają moc, pomysły i wiele chęci, więc reaktywują Klub Kobiet.

Klub Kobiet Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie po kilku latach przerwy wznawia działalność. Już wiadomo, że członkiniami klubu będzie kilkadziesiąt pań reprezentujących firmy zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej.

- Kobiety biznesu są ambitne, silne, zdeterminowane, ale jednocześnie pełne empatii i pomysłów - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Klub Kobiet będzie organizacją, której celem jest działanie na rzecz pań w biznesie. Jestem pewna, że inicjatyw tej organizacji nie zabraknie. Klub Kobiet prężnie działa przy oddziale Izby w Koszalinie. Stawiam go za wzór i chciałabym, by kobiety biznesu nie tylko współpracowały. Z czasem te relacje zamieniają się w przyjaźnie, a to jest cenniejsze niż pieniądze.

Panie mają mnóstwo planów. Pierwsze efekty pracy reaktywowanego Klubu

...