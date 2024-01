Kierowcom udostępniono 60 kilometrów nowych tras

Oddanie do ruchu drogi S11 Koszalin - Bobolice, tunelu w Świnoujściu, obwodnicy Sianowa na S6 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic na DK13 - to tylko niektóre z ważnych wydarzeń na zachodniopomorskich drogach krajowych w 2023 roku. Łącznie kierowcy mogli skorzystać z 60 km nowych tras. Ruszyła też budowa 46 km S6 Koszalin - Słupsk i podpisano umowę na ostatni w regionie odcinek S11, od Bobolic do Szczecinka. Rok 2023 był niezwykle bogaty również pod względem ogłaszanych przetargów dla inwestycji drogowych: to 12 postępowań dla dróg o łącznej długości 140 km, w tym przede wszystkim S10 Szczecin - Piła.

Ekspresowo S11 między Koszalinem i Bobolicami

Pierwsi kierowcy mogli wjechać 26 września 2023 roku na drogę S11 od Koszalina do Bobolic. Inwestycja rozpoczęła się wraz z podpisaniem umów w formule projektuj i buduj w I kwartale 2020 roku. W połowie 2021 wykonawcy przystąpili do robót na trzech odcinkach realizacyjnych i zakończyli prace zgodnie z terminami kontraktowymi. Na nowej trasie o długości blisko 48 km jest pięć węzłów drogowych, 38 wiaduktów i dwie pary Miejsc Obsługi

