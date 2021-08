Kiedy pęknie ta bańka. Ceny mieszkań idą w górę

- Ceny nowych mieszkań oszalały. Kogo na nie stać? - pyta osoba poszukująca własnego „M". - Winne są rosnące ceny materiałów budowlanych, drogie grunty - odpowiada pracownik jednego z działów sprzedaży w szczecińskiej firmie deweloperskiej.

Wielu obserwatorów rynku nieruchomości prognozowało, że pandemia koronawirusa spowolni apetyty Polaków na własne mieszkanie. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

Mieszkania w Szczecinie i w kraju drożeją. Miesiąc do miesiąca o 2,15 procent, kwartał do kwartału o 13,39 proc., rok do roku aż o 15,28 proc. (tabelaofert.pl).

Fala wznosząca rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, gdy w Szczecinie jeden metr kwadratowy mieszkania kosztował „zaledwie" ok. 6,5 tys. złotych, by w czerwcu br. osiągnąć ok. 7,3 tys. zł (morizon.pl).

- Rok temu, gdy szukaliśmy mieszkań, to trzypokojowe w pełni wykończone mogliśmy kupić nawet za 400 tys. zł. Niestety w tym roku lokale zdecydowanie podrożały do pół miliona. A za 300-400 tysięcy możemy kupić mieszkanie 60-metrowe do remontu, ale z rynku wtórnego - wylicza młoda szczecinianka.

Przyczyn drożyzny jest wiele.

