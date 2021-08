Kampery, czyli zakała nadmorskich miejscowości

Już w zeszłym roku, z powodu pandemii, kampery stały się hitem lata. Podróżowanie nimi jest bezpieczne, gdyż ogranicza nam kontakt z innymi. Tak samo jest i w tym roku, gdyż wystarczy popatrzeć, ile tych pojazdów jest nad naszym morzem.

Niestety, użytkownicy tych samochodów, w większości zapewne wypożyczonych (nieco to kosztuje), starają się potem za wszelką cenę obniżyć koszty wyjazdu i oszczędzają, jak tylko można.

Kamper ma ten wielki plus, że nie musimy rezerwować miejsc w ośrodkach wypoczynkowych czy też pensjonatach. Użytkownik może korzystać z pól campingowych, ale spora część wypoczywających unika tego jak ognia, bo to przecież kosztuje. Za pobyt kampera z dwojgiem pasażerów trzeba zapłacić od 80 do nawet 160 zł, ale w tym drugim przypadku mamy możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Niestety, wielu podróżujących kamperami nie chce płacić i parkuje, gdzie popadnie. Często na przysklepowych parkingach, których nie brakuje. Wielu zatrzymuje swoje samochody na płatnych miejscach parkingowych na ulicach (18-20 zł za dobę), a inni zatrzymują się na leśnych polanach

...