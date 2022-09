Jesień w lodowym pałacu. Możdżer, Makowicz, Ruciński, Olejniczak…

Alena Baeva, Janusz Olejniczak, Artur Ruciński, Antoni Wit, Leszek Możdżer, Adam Makowicz, Alessio Bax, Adam Pierończyk, Natalia Kukulska, Paulina Przybysz, Jimek, Max Cooper - to tylko niektóre gwiazdy, które pojawią się na scenie szczecińskiej filharmonii w tym nowym sezonie artystycznym 2022/2023. Kogo jeszcze usłyszymy w najbliższych tygodniach w „lodowym pałacu"?

W tym sezonie artystycznym, oprócz symfoniki, ponownie pojawią się cykle: jazzowy Espressivo, elektroniczny SoundLab, folkowy Rubato, crossoverowy Brillante oraz niekonwencjonalny Energico. Jeszcze we wrześniu (od 21 do 25 bm.) odbędzie się festiwal Music. Design. Form, podczas którego będzie się sporo działo. Tegoroczną edycję festiwalu otworzy wyjątkowy projekt Jacka Hałasa i Radzimira Dębskiego. „Hałas i Dębski w swoim trzyczęściowym dziele za punkt wyjścia do komponowania biorą „Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza oraz wszystko to, co mogło zainspirować wieszcza do stworzenia przełomowych dla literatury utworów. Ballady przepojone tajemniczością i magią, zaludnione przez rusałki i czarty, prezentujące ludowy

