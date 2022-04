Jakie jest zadłużenie członków SSM? Tajne przez poufne

11 lutego br. w artykule „SSM podnosi czynsze i obwinia za to prezydenta RP" napisałem o liście, jaki skierował do lokatorów Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prezes Wiesław Biczak i jego zastępcy - informując o podwyżkach czynszu. Ich zdaniem wszystkiemu winny jest rząd, premier, prezes NBP i prezydent RP. Sobie szefowie spółdzielni nie mają nic do zarzucenia.

Od dawna piszę na łamach „Kuriera" o przetargach, których wyników się nie podaje do publicznej wiadomości (kto wygrał i jaką oferował cenę), rozbijaniu zamówienia powyżej kwoty 30 tys. euro na mniejsze zamówienia, co nie wymaga ogłaszania przetargu i pozwala wybrać tego, kogo się chce - nie zawsze najtańszego. Wyników nie podaje się jednak do publicznej wiadomości, chociażby na stronach internetowych SSM.

- Jako jedyna spółdzielnia w Zachodniopomorskiem publikujemy na naszych stronach internetowych wszystko. Inni tego nie robią - powiedział na antenie radiowej W. Biczak. Mówił oczywiście nieprawdę. Nie ma bowiem takich informacji, o czym można się przekonać, przeglądając strony internetowe

