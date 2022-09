Jak długo jeszcze będzie śmierdzieć? Informacja, po której ręce opadają

Działająca na terenie Barlinka firma HaCon sp. z o.o., zajmująca się m.in. produkowaniem odlewów z żeliwa, od lat daje znać o swoim istnieniu. Według wielu mieszkańców miasta, to z jej terenu wydobywa się odór, który jest nie do zniesienia. Padają głosy, że to co ulatnia się w powietrze, jest trujące. Stąd apele do władz miasta o zajęcie się tym tematem. Skargi ustne i pisemne trafiają do policji, prokuratury oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Swój raport dotyczący zakładu przedstawiła działająca przy barlineckiej Radzie Miejskiej komisja do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w gminie Barlinek.

Opublikowane wyniki pracy komisji były dla odlewni żeliwa miażdżące. Temat poruszały m.in. telewizje regionalne i ogólnopolskie. Kilka dni temu, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, ukazała się informacja dotycząca firmy HaCon sp. z o.o. Mieszkający najbliżej firmy twierdzą, że jest to kpina i policzek, jaki wymierzyła im instytucja, która powinna dbać o środowisko. Kpina z tego, co dzieje się wokół wspominanej

...