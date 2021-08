Jacek Cygan. Słowo zawsze w cenie

Rozmowa z Jackiem Cyganem, autorem słów do blisko tysiąca piosenek, dramaturgiem, librecistą

Jego najnowsze dzieło to libretto do opery o znanym krakowskim kompozytorze muzyki żydowskiej i klezmerze Leopoldzie Kozłowskim. Pisze teksty dla najmłodszego pokolenia artystów estrady (Sylwia Grzeszczak) oraz dla artystów musicalowych. Nie stroni też od twórczości literackiej. Jego najnowsza publikacja to książka „Portret Wenecki - Śledztwo".

- Spotykaliśmy się w Świnoujściu podczas „Markowego Festiwalu". Czemu miasto zawdzięcza tę wizytę?

- W tym roku obchodzę czterdziestolecie twórczości i do Świnoujścia przyjechałem z koncertem retrospektywnym, złożonym z moich piosenek. Prezentowane utwory to piosenki znane. Podczas koncertu zabrzmią w nowych opracowaniach, a śpiewane przez młodych artystów teatru, filmu i Teatru Muzycznego Roma nabierają nowego blasku i wydźwięku. Moje piosenki śpiewa też krakowski artysta Jacek Wójcicki. Dodam, że i ma swój udział w tym koncercie, śpiewając i prowadząc go.

- W zalewie pustosłowia i tekstów o niczym jest miejsce na piosenkę literacką skłaniającą

