IPN będzie działać w "Posejdonie"

W szczecińskim "Posejdonie" sklepom i biurom towarzyszyć będzie przestrzeń do dyskusji o najnowszej historii naszego kraju. Tworzy ją Instytut Pamięci Narodowej. IPN zapowiada, że w centrum edukacyjnym "Przystanek Historia" będziemy rozmawiać i spierać się o ważne wydarzenia z naszej przeszłości, spotkamy się z wybitnymi historykami, wysłuchamy wykładów ekspertów.

- Od wielu lat podejmujemy wysiłki, aby upowszechniać historię, zwłaszcza historię dotyczącą polskiego czynu niepodległościowego, dlatego potrzebujemy stałego miejsca do prowadzenia naszej działalności - opowiada dr Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego IPN-u. - Od kilku lat robimy to w centrach edukacyjnych IPN pod wspólną, ogólnopolską nazwą "Przystanek Historia". „Przystanki" działają w różnych miejscowościach, również w Szczecinie. Teraz zapraszamy do "Posejdona". Mam nadzieję, że będzie to miejsce debaty o problemach ważnych dla Polaków, jeśli chodzi o historię i upamiętnienia wydarzeń XX wieku.

IPN zdecydował się na otwarcie „Przystanku Historia" w "Posejdonie" między innymi dlatego, że jest to miejsce

